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В мире

Политолог рассказал, какую выгоду ищет Лондон в деле Скрипаля

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (118)
21:3912.03.2018
(обновлено: 22:24 12.03.2018)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкДоцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко. Архивное фотоДоцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. России было бы невыгодно отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, тем более делать это так демонстративно, в сложившейся ситуации выгода прослеживается у Лондона, который хочет обвинить РФ во вмешательстве во внутренние дела, сказал РИА Новости ведущий сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко.

Члены аварийных служб в защитных костюмах работают на London Road Cemetery в Солсбери, Великобритания. 10 марта 2018
© REUTERS / Peter Nicholls
Мэй заявила, что Скрипаля отравили разработанным в России веществом
В понедельник премьер-министр Тереза Мэй объявила, что "в высокой степени вероятна" причастность РФ к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом. Премьер сообщила, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон уведомил посла РФ в Лондоне Александра Яковенко, что у России есть время до вечера вторника, чтобы предоставить детальные объяснения по делу Скрипаля. Она заявила, что если Россия не даст "заслуживающего доверия" ответа по делу об отравлении работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, то правительство Великобритании приравняет это к акту незаконного применения силы против Соединенного Королевства.

Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В Совфеде рассказали о возможных последствиях заявления Мэй по Скрипалю
По словам Фененко, в деле об отравлении Скрипаля он видит аналогии с делами Литвиненко и Березовского. "И у меня в такой ситуации вопрос — кому это выгодно? Выгодно ли России так демонстративно убивать человека на территории другого государства, тем более так, чтобы все очевидно указывало на Россию? Я думаю — нет. А вот самой Великобритании это очень выгодно для того, чтобы создать предлог для обвинения России во вмешательстве во внутренние дела", — считает эксперт.

По словам эксперта, сейчас разворачивается скандал с якобы вмешательством РФ в американские выборы, а в ситуации с отравлением Скрипаля Великобритания "как будто бы предъявляет доказательство — вот, смотрите, как реально вмешивается Россия".

"Безусловно, это политическая игра. Россия может настаивать на расследовании, но мы должны заранее понимать, что оно будет вестись британской стороной и ни к чему не приведет. России нужно апеллировать к римскому принципу — кому выгодно делать это так демонстративно?" — считает Фененко.

Полицейское оцепление в городе Солсбери после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© REUTERS / Toby Melville
Мэй заявила, что Лондон не будет поддерживать "обычные отношения" с Москвой
Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери, по данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала выступление британского премьера "цирковым шоу" и заявила, что это очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации. Президент России Владимир Путин ранее посоветовал британской стороне разобраться с отравлением Скрипаля на месте перед тем, как обсуждать инцидент с Россией.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Alexandr Alex
Надо под шум довести ситуацию до абсурда! Отравить реально уже всех беглецов кого можно и за одно и парламент их.)) Везде оставить пробирки с мелдонием и раскидать по Лондону флешки с вирусом Петя, файлы Клинтон, компромат на Трампа и что там еще надо. Главное не забыть все это вымазать в радиоактивных веществах. А когда все уже пылает огнем, на БигБене написать Путин приди порядок наведи. Все, занавес.
21:49
12.03.2018
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