Политолог рассказал, какую выгоду ищет Лондон в деле Скрипаля

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. России было бы невыгодно отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, тем более делать это так демонстративно, в сложившейся ситуации выгода прослеживается у Лондона, который хочет обвинить РФ во вмешательстве во внутренние дела, сказал РИА Новости ведущий сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко.

В понедельник премьер-министр Тереза Мэй объявила, что "в высокой степени вероятна" причастность РФ к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом. Премьер сообщила, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон уведомил посла РФ в Лондоне Александра Яковенко, что у России есть время до вечера вторника, чтобы предоставить детальные объяснения по делу Скрипаля. Она заявила, что если Россия не даст "заслуживающего доверия" ответа по делу об отравлении работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, то правительство Великобритании приравняет это к акту незаконного применения силы против Соединенного Королевства.

По словам Фененко, в деле об отравлении Скрипаля он видит аналогии с делами Литвиненко и Березовского. "И у меня в такой ситуации вопрос — кому это выгодно? Выгодно ли России так демонстративно убивать человека на территории другого государства, тем более так, чтобы все очевидно указывало на Россию? Я думаю — нет. А вот самой Великобритании это очень выгодно для того, чтобы создать предлог для обвинения России во вмешательстве во внутренние дела", — считает эксперт.

По словам эксперта, сейчас разворачивается скандал с якобы вмешательством РФ в американские выборы, а в ситуации с отравлением Скрипаля Великобритания "как будто бы предъявляет доказательство — вот, смотрите, как реально вмешивается Россия".

"Безусловно, это политическая игра. Россия может настаивать на расследовании, но мы должны заранее понимать, что оно будет вестись британской стороной и ни к чему не приведет. России нужно апеллировать к римскому принципу — кому выгодно делать это так демонстративно?" — считает Фененко.

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери, по данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала выступление британского премьера "цирковым шоу" и заявила, что это очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации. Президент России Владимир Путин ранее посоветовал британской стороне разобраться с отравлением Скрипаля на месте перед тем, как обсуждать инцидент с Россией.