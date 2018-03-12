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Морозов заявил, что "шантаж" Мэй наткнется на жесткий ответ России

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (113)
21:1012.03.2018
(обновлено: 22:01 12.03.2018)
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© REUTERS / Toby MelvilleПолицейское оцепление в городе Солсбери после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея СкрипаляПолицейское оцепление в городе Солсбери после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© REUTERS / Toby Melville

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Итогом высказанных премьер-министром Великобритании Терезой Мэй обвинений в адрес России о якобы ее причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля может стать разрыв дипотношений наших стран или отзыв послов обоих государств, заявил РИА Новости сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов.

Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Политолог рассказал, какую выгоду ищет Тереза Мэй в деле Скрипаля

"Прецедентов подобного политического давления и шантажа немного, и все они заканчивались одним — разрывом дипотношений или их ограничением в виде отзыва послов", — сказал Морозов.

По его словам, судя по сложившейся ситуации, к отзыву посла может прибегнуть как Россия, так и Великобритания.

"Британцы должны знать, что натолкнутся на очень жесткий ответ со стороны России. Наша позиция будет сдержанной, адекватной, но жесткой. Мы посмотрим, какой будет ход со стороны Лондона, и адекватно ответим на этот вызов", — заявил Морозов.

Мэй демонстрирует "неуважение высшей степени и пренебрежение" международным правом, отметил собеседник агентства. "У следствия нет никаких доказательств, никаких объяснений или фактических материалов, свидетельствующих о причастности российских спецслужб к делу Скрипаля. Для наших спецслужб он давно был отработанным материалом, давно не интересовал их", — заявил он.

Вместе с тем, подчеркнул Морозов, Великобритания решила "идти на шантаж" в адрес Москвы. "Я убеждён, что цель всего этого — срыв чемпионата мира по футболу 2018 года. Это очень напоминает бойкот Великобританией Олимпиады в Сочи", — заявил он.

Полицейское оцепление в городе Солсбери после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© REUTERS / Toby Melville
В Совфеде заявили, что Россия и Британия могут отозвать послов

Мэй объявила, что "в высокой степени вероятна" причастность РФ к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом. Премьер сообщила, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон уведомил посла РФ в Лондоне Александра Яковенко, что у России есть время до вечера вторника, чтобы предоставить детальные объяснения по делу Скрипаля. Она также заявила, что если Россия не даст "заслуживающего доверия" ответа по делу об отравлении Скрипаля, то правительство Великобритании приравняет это к акту незаконного применения силы против Соединенного Королевства.

В МИД РФ назвали заявление Мэй по Скрипалю "цирковым шоу в британском парламенте", указав на начало очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин посоветовал британцам разобраться с отравлением Скрипаля на месте, перед тем как обсуждать инцидент с Россией.

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