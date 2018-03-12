В Мексике произошли новые вспышки птичьего гриппа

МЕХИКО, 12 мар – РИА Новости. Национальная служба по здравоохранению, безопасности и качеству сельскохозяйственной продукции (SENASICA) Мексики проинформировала Всемирную организацию по охране здоровья животных (OIE) о новых вспышках птичьего гриппа AH7N3 высокой патогенности.

Как сообщили РИА Новости в SENASICA, очаги гриппа были обнаружены на двух небольших частных птичниках в штатах Гуанахуато и Керетаро. В общей сложности на них находились менее 2 тысяч кур. Власти распорядились о немедленной эвакуации живших рядом людей, сами курятники были закрыты для проведения эпидемиологических исследований, а птицы уничтожены. Специалисты службы провели обследование всех птичьих ферм в радиусе 10 километров, больше заражений выявлено не было.

SENASICA особо подчеркивает, что вирус не коснулся промышленных птицефабрик, где находятся порядка 200 миллионов кур-наседок и 300 миллионов кур на откорме. Эти предприятия ежегодно производят порядка 6 миллионов тонн продукции.

В 2017 году птичий грипп H7N3 был обнаружен на одной из птицефабрик в штате Халиско. Там же в 2012 году из-за гриппа были уничтожены около 1 миллиона кур, а в целом ситуация привела к росту цен на куриное мясо и яйца в Мексике. В апреле 2015 года мексиканские власти сообщали, что вспышки вируса имели место на птицефабриках в штатах Оахака и Пуэбла, однако были взяты под контроль.