В Совфеде ответили на заявления Мэй о причастности России к делу Скрипаля

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Провокацию с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля могли совершить спецслужбы Британии или третьих стран, чтобы обвинить и очернить Россию, считает первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

Мэй ранее объявила, что "в высокой степени вероятна" причастность РФ к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом. Премьер сообщила, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон уведомил посла РФ в Лондоне Александра Яковенко, что у России есть время до вечера вторника, чтобы предоставить детальные объяснения по делу Скрипаля.

"Провокацию с отравлением Скрипаля могли совершить спецслужбы Британии или третьих стран, чтобы обвинить и очернить Россию", — заявил РИА Новости в понедельник Джабаров.

Он подчеркнул, что это полная глупость — обвинять Россию, которая сама выдала бывшего российского офицера Великобритании, и для спецслужб РФ он уже не представлял интереса. "В тот момент, когда это произошло, "виновный" уже был назначен — это Россия", — подчеркнул парламентарий.

Он также считает, что совершая это преступление, заказчики рассчитывали на то, что в России поднимется недовольство возможными действиями руководства страны. По мнению Джабарова, это недальновидная, провальная политика, "провокация перед выборами президента РФ".

Комментируя заявление британского премьера, сенатор подчеркнул, что "это абсолютно голословное обвинение, пусть они докажут, предъявят хоть какие-то факты, но фактов "виновности" России нет и не будет".

В понедельник президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Би-би-си, не несет ли Россия ответственность за отравление Скрипаля, посоветовал британцам разобраться с отравлением экс-полковника запаса ГРУ на месте, перед тем как обсуждать инцидент с Россией.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о якобы причастности РФ к отравлению Скрипаля "цирковым шоу" и "очередной информационно-политической кампанией, основанной на провокации".

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери, по данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции.