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В мире

В Совфеде ответили на заявления Мэй о причастности России к делу Скрипаля

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (112)
20:4712.03.2018
(обновлено: 21:12 12.03.2018)
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© AP Photo / PA/Steve ParsonsПолицейский автомобиль в Солсбери после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Архивное фотоПолицейский автомобиль в Солсбери после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Архивное фото
© AP Photo / PA/Steve Parsons

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Провокацию с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля могли совершить спецслужбы Британии или третьих стран, чтобы обвинить и очернить Россию, считает первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

Члены аварийных служб в защитных костюмах работают на London Road Cemetery в Солсбери, Великобритания. 10 марта 2018
© REUTERS / Peter Nicholls
Мэй заявила, что Скрипаля отравили разработанным в России веществом
Мэй ранее объявила, что "в высокой степени вероятна" причастность РФ к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом. Премьер сообщила, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон уведомил посла РФ в Лондоне Александра Яковенко, что у России есть время до вечера вторника, чтобы предоставить детальные объяснения по делу Скрипаля.

"Провокацию с отравлением Скрипаля могли совершить спецслужбы Британии или третьих стран, чтобы обвинить и очернить Россию", — заявил РИА Новости в понедельник Джабаров.

Он подчеркнул, что это полная глупость — обвинять Россию, которая сама выдала бывшего российского офицера Великобритании, и для спецслужб РФ он уже не представлял интереса. "В тот момент, когда это произошло, "виновный" уже был назначен — это Россия", — подчеркнул парламентарий.

Он также считает, что совершая это преступление, заказчики рассчитывали на то, что в России поднимется недовольство возможными действиями руководства страны. По мнению Джабарова, это недальновидная, провальная политика, "провокация перед выборами президента РФ".

Британские военные эвакуируют полицейский автомобиль в Солсбери, Великобритания. 11 марта 2018
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
Российские журналисты в Лондоне начали получать письма с угрозами
Комментируя заявление британского премьера, сенатор подчеркнул, что "это абсолютно голословное обвинение, пусть они докажут, предъявят хоть какие-то факты, но фактов "виновности" России нет и не будет".

В понедельник президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Би-би-си, не несет ли Россия ответственность за отравление Скрипаля, посоветовал британцам разобраться с отравлением экс-полковника запаса ГРУ на месте, перед тем как обсуждать инцидент с Россией.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о якобы причастности РФ к отравлению Скрипаля "цирковым шоу" и "очередной информационно-политической кампанией, основанной на провокации".

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери, по данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции.

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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Василий Буслаев
Мильдоний, кокаин, яд. Это точно звенья не одной цепи. В совфеде, точно знают.
21:09
12.03.2018
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Алексей Гейко
В ответ - вызвать посла бритов. Пусть отчитается, почему у них убивают постоянно ненужных бывших шпиков.
21:06
12.03.2018
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иван кряк Кряк
Предоставят, со скоростью гиперзвоковой. Персонально Боре Иванову.
21:04
12.03.2018
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Александр Васильевич
Джабарова не спрашивали, кто виновен. У России спросили, контролирует ли она ОВ "Новичок"? А я бы добавочно спросил, нет ли его запасов на Украине?
20:53
12.03.2018
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