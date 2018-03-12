В Совфеде ответили на заявления Мэй о причастности России к делу Скрипаля

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Провокацию с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля могли совершить спецслужбы Британии или третьих стран, чтобы обвинить и очернить Россию, считает первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
"Провокацию с отравлением Скрипаля могли совершить спецслужбы Британии или третьих стран, чтобы обвинить и очернить Россию", — заявил РИА Новости в понедельник Джабаров.
Он подчеркнул, что это полная глупость — обвинять Россию, которая сама выдала бывшего российского офицера Великобритании, и для спецслужб РФ он уже не представлял интереса. "В тот момент, когда это произошло, "виновный" уже был назначен — это Россия", — подчеркнул парламентарий.
Он также считает, что совершая это преступление, заказчики рассчитывали на то, что в России поднимется недовольство возможными действиями руководства страны. По мнению Джабарова, это недальновидная, провальная политика, "провокация перед выборами президента РФ".
В понедельник президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Би-би-си, не несет ли Россия ответственность за отравление Скрипаля, посоветовал британцам разобраться с отравлением экс-полковника запаса ГРУ на месте, перед тем как обсуждать инцидент с Россией.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о якобы причастности РФ к отравлению Скрипаля "цирковым шоу" и "очередной информационно-политической кампанией, основанной на провокации".
Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери, по данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции.