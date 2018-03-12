Пользователей соцсетей удивило фото собаки с человеческим лицом

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Пользователей удивило опубликованное на платформе Reddit фото пса по кличке Йоги, черты лица которого напоминают человеческие.

Снимок на портале выложил знакомый хозяйки собаки Шанталь Дежарден, которая регулярно постит фотографии пса на Facebook. "Эта собака выглядит так, как будто у нее человеческое лицо", — написал пользователь.

Запись набрала более 600 комментариев. Многие пользователи удивились "невероятно человечным глазам" собаки и попытались определить, что придает собаке такой вид.

"WTF, у него самые человечные глаза, какие я когда-либо видел у собаки", — написал flyhighdandelion.

"Думаю, именно глаза придают псу человеческий вид", — ответил SIESTA_FIESTA.

"Глаза и человеческого вида губы", — считает spider_sauce.

"Но дело не только в глазах, — заметил michellemustudy. — Посмотрите на эту маленькую улыбку, которая может исходить только от мужчины средних лет, который отдал свою душу крупной корпорации".

На что пользователь ProfDandruff припомнил знаменитый мем про страдающего человека по имени Гарольд и ответил: "Знал, что это Гарольд еще до того, как кликнул".

Были и те, кого вид пса несколько ужаснул.

"Мне очень жаль собаку, — написал istara. — Потому что он, возможно, милый, но вместе с тем и ужасающий. Мне кажется, будто в его тело заточили бородатого мужчину с карими глазами".

"Если честно меня это немного напугало, — прокомментировал Great-Hatsby. — Подумал, что это фотошоп".