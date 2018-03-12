Британия потребовала от России объяснений по делу Скрипаля до вторника

ЛОНДОН, 12 мар – РИА Новости, Мария Табак. Британский премьер-министр Тереза Мэй дала России время до конца вторника для предоставления подробных объяснений в связи с делом об отравлении работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Скрипаль и его дочь были найдены 5 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства.

"Либо речь шла о прямом действии российского государства против нашей страны. Либо же российское правительство утратило контроль над потенциально катастрофически опасным нервно-паралитическим веществом и допустила его попадание в чужие руки", — сказала Мэй, выступая в парламенте.

По ее словам, днем в понедельник министр иностранных дел вызвал российского посла в МИД и попросил его "объяснить, о каком из двух вариантов идет речь, и, соответственно, объяснить, как произведенное в России нервно-паралитическое вещество было применено в Солсбери против господина Скрипаля и его дочери".

"Он сообщил послу, что Россия должна немедленно полностью раскрыть программу "Новичок" (группа нервно-паралитических веществ – ред.) Организации по запрещению химического оружия. Он потребовал ответа от российского правительства до конца завтрашнего дня", — сказала премьер.

Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.