В МИД назвали заявление Мэй по России "шоу в британском парламенте"

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Мэй заявила, что правительство Великобритании считает "весьма вероятным" "российский след" в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юли. По ее словам, они были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием "Новичок" разработанного Россией типа.

"Это цирковое шоу в британском парламенте. Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации",- сказала она журналистам.

"Прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дело — про (экс-офицера ФСБ Александра) Литвиненко, (олигарха Бориса) Березовского, (бизнесмена Александра) Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле", —добавила она.

"Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны", — заключила Захарова.