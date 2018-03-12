Британия готова принять "более серьезные" меры против России, заявила Мэй

ЛОНДОН, 12 мар — РИА Новости, Мария Табак. Великобритания в связи с делом об отравлении работавшего на Великобританию экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля готова принять "гораздо более серьезные" меры в отношении России, чем принимались раньше, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в понедельник в парламенте.

Напомнив о высылке дипломатов, приостановке сотрудничества спецслужб и других мерах, введенных Британией в связи с делом об отравлении экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году, Мэй сказала: "Великобритания готова принять гораздо более серьезные меры в отношении России".

Она пообещала в ближайшее время вернуться в парламент и рассказать о принимаемых мерах.