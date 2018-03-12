Суд в Одессе продлил арест россиянину Мефедову на два месяца

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости. Киевский районный суд Одессы продлил на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей россиянину Евгению Мефедову, подозреваемому в "подготовке свержения власти на Украине", сообщила пресс-служба суда в понедельник.

"Сегодня, 12 марта, Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения в отношении фигуранта дела 2 мая", — говорится в сообщении пресс-службы.

Решение было принято в ходе предварительного заседания по делу Мефедова. На суде прокурор заявил ходатайство о необходимости продлить меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней, ссылаясь на то, что человек обвиняется в совершении тяжких преступлений, "является гражданином другого государства и может скрываться от суда, чтобы избежать правосудия". Защитник ходатайствовал об избрании более мягкой меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора, отметив обоснованность избрания такой меры пресечения. Суд сообщил, что мужчина обвиняется в совершении преступления, по которому предусмотрена возможность единого вида меры пресечения — содержание под стражей.

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.

Ильичевский суд Одесской области 18 сентября оправдал сторонников "антимайдана", обвиняемых по делу о беспорядках на Греческой площади. По данным местных СМИ, суд рассматривал лишь обвинения против активистов "антимайдана", которые, по версии следствия, якобы провоцировали своих сторонников к действиям против участников "евромайдана". Сразу после объявления оправдательного приговора Мефедова задержали по новому обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Мефедова подозревают по двум статьям УК Украины: "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" и "подготовка к организации массовых беспорядков". В частности, россиянина подозревают в участии в автопробеге "Одесса-Николаев" в 2014 году, участники которого якобы "призывали к сепаратизму". Мефедова также подозревают в координации действий участников "антимайдана" в Одессе в 2014 году и обеспечении их оружием.