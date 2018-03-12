ESM может одобрить новый транш финпомощи Греции во второй половине марта

Флаги Греции и ЕС на фоне Афинского Парфенона. Архивное фото

Флаги Греции и ЕС на фоне Афинского Парфенона. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 12 мар — РИА Новости, Мария Князева. Европейский механизм стабильности может одобрить перечисление нового транша финансовой помощи Греция в размере 5,7 миллиарда евро во второй половине марта, сказал глава совета министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы) Марио Сентено.

"Европейский механизм стабильности (ESM, кредитует Грецию – ред.), как ожидается, одобрит выделение 5,7 миллиарда евро во второй половине марта", — сказал он на пресс-конференции после заседания Еврогруппы.

В начале марта Сентено сообщал, что Греция сможет получить этот транш финансовой помощи во второй половине нынешнего месяца.