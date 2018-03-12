Глава Еврогруппы уверен в успешном выходе Греции из программы финпомощи

БРЮССЕЛЬ, 12 мар – РИА Новости, Мария Князева. Глава совета министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы) Марио Сентено уверен, что Греция сможет успешно выйти из программы внешней финансовой помощи, растянувшейся на много лет.

"Я уверен, что Греция выполнит все оставшиеся (условия) для успешного завершения программы", — заявил он на пресс-конференции после заседания совета.

Нынешняя, уже третья программа поддержки должна закончится в августе 2018 года. Страна получает внешнюю финпомощь с 2010 года.