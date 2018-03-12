Мэй заявила, что Скрипаля отравили разработанным в России веществом

ЛОНДОН, 12 мар — РИА Новости. Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили веществом "разработанного Россией типа", заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Он входит в группу нервно-паралитических веществ, известен как "Новичок", — уточнила политик. По ее словам, данные основаны на позитивной реакции проб.

"Либо речь шла о прямом действии российского государства против нашей страны. Либо же российское правительство утратило контроль над потенциально катастрофически опасным нервно-паралитическим веществом и допустила его попадание в чужие руки", — отметила она.

Мэй также рассказала, что министр иностранных дел страны вызвал российского посла и попросил его объяснить, какой из вариантов имел место. Послу также сообщили, что Россия должна раскрыть программу "Новичок".

Премьер-министр напомнила о мерах, принятых Соединенным королевством после отравления бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году. Тогда страна выслала российских дипломатов и приостановила сотрудничество спецслужб. При этом никаких доказательств причастности Москвы Лондон не предоставил. При этом глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Россия тогда предлагала свою помощь в расследовании, но британское правосудие "сочло себя выше этого, и для него оказалось достаточным вынести голословный вердикт, отнюдь не исчерпывающий".

"Великобритания готова принять гораздо более серьезные меры в отношении России", — отметила британский политик, пояснив, что вопрос о поддержании обычных отношений не стоит.

Мэй добавила, что, если Москва не даст "заслуживающего доверия" ответа, Лондон приравняет это к акту незаконного применения силы против страны.

"Новые сказки"

В российском внешнеполитическом ведомстве заявление премьер-министра назвали "цирковым шоу в британском парламенте". "Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации", — сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Прежде чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела — про (экс-офицера ФСБ Александра) Литвиненко, (олигарха Бориса) Березовского, (бизнесмена Александра) Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле", — добавила она.

"Полная глупость"

По мнению первого зампреда международного комитета Совфеда Владимира Джабарова, провокацию с отравлением бывшего разведчика могли совершить спецслужбы Британии или третьих стран, чтобы обвинить и очернить Россию. Он подчеркнул, что обвинять Россию, которая сама выдала Скрипаля Великобритании, — "полная глупость", и добавил, что в момент происшествия "виновный уже был назначен".

Джабаров отметил, что провокацию могли провести, чтобы вызвать недовольство российских граждан перед президентскими выборами. Сенатор сказал, что "это абсолютно голословное обвинение, пусть они докажут, предъявят хоть какие-то факты, но фактов "виновности" России нет и не будет".

При этом первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Евгений Серебренников считает, что заявление Мэй может усилить напряженность в отношениях между странами. "Это выступление направлено на очередное усиление напряженности между Москвой и Лондоном и может достичь своей цели", — сказал он.

Отравление Скрипаля

На прошлой неделе бывшего полковника ГРУ и его дочь госпитализировали с отравлением в Великобритании, сейчас они в коме.

Практически в первые дни после происшествия британские СМИ усмотрели в ЧП "российский след". В течение недели, несмотря на то что официальные власти призывали воздержаться от спекуляций и не приводили никаких свидетельств связи отравления с Россией, медиа развивали тему причастности Москвы к инциденту. Россия назвала эти слухи пропагандой.

В 2006 году Московский окружной военный суд приговорил Скрипаля к 13 годам лишения свободы. Во время службы в российской армии в середине 1990-х годов его завербовала британская разведка, и он передавал ей сведения, составляющие государственную тайну.

Скрипаль оказался в Великобритании после того, как его вместе с двумя осужденными за шпионаж обменяли на десять человек, задержанных в США.