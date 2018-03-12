В Доме культуры под Киевом неизвестные в масках напали на детей

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В селе Старые Безрадичи Обуховского района Киевской области неизвестные напали на детей в местном Доме культуры и избили их. Об этом в группе "Типичные Безрадичи" сообщила директор учреждения Наталия Данчек.

По ее словам, инцидент произошел после праздничного мероприятия в честь 8 Марта.

"Через полчаса после концерта, когда юные артисты еще были в организаторском кабинете и ели вкусности, к ним ворвались неизвестные в масках и начали бить всех, кто попадался им под руки. Остальные из преступной группировки забежали в актовый зал и тоже били всех без разбора", — написала Данчек, приложив к записи фото с места происшествия.

"Синяки, гематомы, выбитые зубы, сотрясение мозга, кровь по залу и разбитая мебель — вот чем закончилось праздничное настроение", — добавила она.

Согласно одной из версий, это была запланированная заказная акция. Ведется расследование.