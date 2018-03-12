Китай поддержал намерение США и КНДР начать диалог

ПЕКИН, 12 мар — РИА Новости. Китай поддерживает нормализацию в отношениях Сеула и Пхеньяна, а также скорейшее начало диалога США и КНДР, так как наметившаяся в последнее время положительная тенденция на Корейском полуострове отвечает интересам всего региона, заявил глава МИД Китая Ван И в понедельник на встрече со спецпосланником президента Южной Кореи Чон Ый Ёном.
"В настоящий момент в ситуации на Корейском полуострове появилась положительная тенденция, которая соответствует тому, за что всегда выступал Китай, согласуется с основными интересами всего региона, отражает ожидания всего мирового сообщества", — заявил Ван И.
По его словам, "Китай поддерживает улучшение отношений между Южной Кореей и Северной Кореей, а также приветствует скорейшее начало диалога между США и КНДР".
Чон Ый Ён в свою очередь отметил, что Сеул высоко ценит роль и усилия Китая в процессе поиска пути мирного урегулирования проблемы Корейского полуострова.
Ранее в Пхеньяне на встрече с делегацией из Южной Кореи лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что настроен провести в апреле-мае встречи с лидерами Южной Кореи и США. Американский президент Дональд Трамп принял предложение северокорейского лидера о личной встрече. В Белом доме сообщили, что время и место встречи будут согласованы позднее. Кроме этого, южнокорейская газета "Тона ильбо" со ссылкой на высокопоставленный источник в президентской администрации Южной Кореи сообщила, что Ким Чен Ын выразил "сильное желание" подписать мирный договор с США и установить дипломатические отношения между двумя странами.