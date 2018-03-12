Китай поддержал намерение США и КНДР начать диалог

ПЕКИН, 12 мар — РИА Новости. Китай поддерживает нормализацию в отношениях Сеула и Пхеньяна, а также скорейшее начало диалога США и КНДР, так как наметившаяся в последнее время положительная тенденция на Корейском полуострове отвечает интересам всего региона, заявил глава МИД Китая Ван И в понедельник на встрече со спецпосланником президента Южной Кореи Чон Ый Ёном.

Спецпосланник южнокорейского лидера 12 марта находится с визитом в Китае для разъяснения итогов недавних межкорейских контактов. После визита в Китай спецпредставитель южнокорейского президента Чон Ый Ён посетит 13-14 марта Россию. В ходе визита в Пекин Чон Ый Ён также встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и членом Госсовета КНР Ян Цзечи, отвечающим за международные вопросы.

"В настоящий момент в ситуации на Корейском полуострове появилась положительная тенденция, которая соответствует тому, за что всегда выступал Китай, согласуется с основными интересами всего региона, отражает ожидания всего мирового сообщества", — заявил Ван И.

По его словам, "Китай поддерживает улучшение отношений между Южной Кореей и Северной Кореей, а также приветствует скорейшее начало диалога между США и КНДР".

"Мы надеемся, что стороны и дальше будут сохранять этот настрой, продвигаться навстречу друг другу, объединят усилия и вместе будут создавать новое будущее Корейского полуострова", — добавил Ван И.

Чон Ый Ён в свою очередь отметил, что Сеул высоко ценит роль и усилия Китая в процессе поиска пути мирного урегулирования проблемы Корейского полуострова.

Ранее в Пхеньяне на встрече с делегацией из Южной Кореи лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что настроен провести в апреле-мае встречи с лидерами Южной Кореи и США. Американский президент Дональд Трамп принял предложение северокорейского лидера о личной встрече. В Белом доме сообщили, что время и место встречи будут согласованы позднее. Кроме этого, южнокорейская газета "Тона ильбо" со ссылкой на высокопоставленный источник в президентской администрации Южной Кореи сообщила, что Ким Чен Ын выразил "сильное желание" подписать мирный договор с США и установить дипломатические отношения между двумя странами.