Российские журналисты в Лондоне начали получать письма с угрозами

ЛОНДОН, 12 мар — РИА Новости. Работающие в Лондоне российские журналисты начали получать угрозы из-за тональности освещения в британских СМИ событий, связанных с отравлением экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля, сообщила РИА Новости корреспондент НТВ Елизавета Герсон.

Журналистка рассказала, что в том числе и она получила электронное письмо от незнакомого человека: "Думаю, это какой-то нездоровый человек, но очень неприятно. Были просто гадости, но это письмо с угрозами… Были гадости в Twitter, но без угроз".

В имеющемся в распоряжении РИА Новости письме говорится: "Ты или имбецил, или российская марионетка, или подставное лицо. В любом случае я не знаю, презирать тебя или смеяться над тобой. Ты никакой не журналист. Я думаю, я посмеюсь над тобой. Ха-ха-ха. Та, которая работает в России пером, может, в конце концов, умереть от меча. Всего хорошего". Письмо подписано именем Bruce Fountain.

Информацию об угрозах подтвердили в российском посольстве, в адрес которого также поступило несколько писем с грубыми высказываниями.

Дипломаты связали подобные инциденты с развернутой в прессе антироссийской кампанией, "которая при попустительстве властей оказывает давление на следствие и психологическое воздействие на жителей Великобритании".

"Наши сограждане и британцы российского происхождения испытывают тревогу за свое будущее в стране", — говорится в распространенном заявлении посольства.

Отравление Скрипаля

В начале прошлой недели Скрипаля и его дочь госпитализировали в Великобритании с отравлением. Сейчас они в коме.

Практически в первые дни после происшествия британские СМИ усмотрели в ЧП "российский след". В течение недели, несмотря на то что официальные власти призывали воздержаться от спекуляций и не приводили никаких свидетельств связи отравления с Россией, британские медиа развивали тему причастности Москвы к инциденту.

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал заявления о причастности России к отравлению Скрипаля пропагандой. Владимир Путин призвал Великобританию сначала разобраться в случившемся на месте происшествия, а уже потом обсуждать инцидент с Москвой.

В 2006 году Московский окружной военный суд приговорил Скрипаля к 13 годам лишения свободы. Во время службы в российской армии в середине 1990-х годов его завербовала британская разведка, и он передавал ей сведения, составляющие государственную тайну.

Скрипаль оказался в Великобритании после того, как его вместе с двумя осужденными за шпионаж обменяли на десять человек, задержанных в США.