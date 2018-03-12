Россиянин Мартышев признал вину в кибермошенничестве в США

АЛЕКСАНДРИЯ (штат Виргиния), 12 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Гражданин России Юрий Мартышев, экстрадированный из Латвии по запросу американских властей, частично признал себя виновным в компьютерном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости.

"Признаю себя виновным, ваша честь", — сказал Мартышев в ответ на вопросы судьи.

Россиянин заявил о причастности к сговору с целью совершения киберпреступлений и пособничестве в совершении мошеннических действий. Подсудимому грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в обмен на признательные показания американская прокуратура согласилась снять с россиянина обвинения в двух эпизодах кибермошенничества, каждый из которых грозил ему тюремным сроком до 30 лет.

Предварительное оглашение приговора назначено на 6 июля.

Мартышева задержали летом 2017 года в Литве и позднее выслали в США. В посольстве России в Вашингтоне арест назвали "очередным случаем похищения" и указали на то, что действия американских властей противоречат действующему двустороннему Соглашению о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года.