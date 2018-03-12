Руководитель аэропорта Катманду назвал возможную причину крушения самолета

Главное за 12 марта 2018 года (9)

Спасатели на месте крушения самолета авиакомпании US-Bangla Airlines в Катманду, Непал. 12 марта 2018

Спасатели на месте крушения самолета авиакомпании US-Bangla Airlines в Катманду, Непал. 12 марта 2018

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Руководитель аэропорта в Катманду Раджкумар Чхетри (Rajkumar Chhetri) заявил, что причиной крушения самолета стала ошибка экипажа при заходе на посадку, пишет газета Kathmandu Post.

Ранее полиция Непала подтвердила гибель 49 человек в результате крушения в понедельник самолета бангладешской авиакомпании US-Bangla, следовавшего по маршруту Дакка-Катманду. Во время захода на посадку самолет US-Bangla не попал на взлетно-посадочную полосу и упал на футбольное поле к востоку от Международного аэропорта Катманду имени Трибхувана. Вскоре после крушения воздушное судно охватил пожар.

"Вместо того, чтобы совершить посадку с северной стороны, самолет начал снижение с северо-восточной… Расположение воздушного судна не было подходящим для посадки", — заявил Чхетри.

Взлетно-посадочные полосы в Непале считаются одними из самых сложных в мире даже для опытных пилотов из-за окружающих гор.