Вход в британский парламент открыт, несмотря на подозрительный сверток

Около здания парламента в Лондоне. Архивное фото

Около здания парламента в Лондоне. Архивное фото

ЛОНДОН, 12 мар – РИА Новости. Вход в здание британского парламента осуществляется беспрепятственно, несмотря на сообщения СМИ о подозрительной посылке и якобы эвакуации, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы парламента.

"Эвакуации не было, но территория, о которой идет речь, оцеплена. Доступ в здание осуществляется беспрепятственно", — сообщила представитель пресс-службы.

По словам представителя парламента, сотрудники учреждения в курсе ситуации "с потенциальным вовлечением подозрительной субстанции, расследование которой ведет столичная полиция". Других подробностей собеседница агентства не привела.

Как сообщил ранее РИА Новости представитель Скотланд-Ярда, британская полиция проверяет подозрительный сверток, обнаруженный в одном из зданий, где расположены офисы британского парламент.