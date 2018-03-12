Вход в британский парламент открыт, несмотря на подозрительный сверток

ЛОНДОН, 12 мар – РИА Новости. Вход в здание британского парламента осуществляется беспрепятственно, несмотря на сообщения СМИ о подозрительной посылке и якобы эвакуации, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы парламента.
По словам представителя парламента, сотрудники учреждения в курсе ситуации "с потенциальным вовлечением подозрительной субстанции, расследование которой ведет столичная полиция". Других подробностей собеседница агентства не привела.
Как сообщил ранее РИА Новости представитель Скотланд-Ярда, британская полиция проверяет подозрительный сверток, обнаруженный в одном из зданий, где расположены офисы британского парламент.