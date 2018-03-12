Полиция изучает сверток, найденный недалеко от парламента в Лондоне

ЛОНДОН, 12 мар – РИА Новости, Мария Табак. Британская полиция проверяет подозрительный сверток, обнаруженный в одном из зданий, где расположены офисы британского парламента, сообщил РИА Новости представитель Скотланд-Ярда.

"Полиция была вызвана в понедельник в 12.58 (15.58 мск) в связи с сообщениями о подозрительном свертке в зданиях Нормана Шоу на набережной Виктория в Вестминстере. На место прибыла также машина скорой помощи, но никому медицинская помощь не потребовалась", — сказал он.

Вместе с тем, по его словам, два человека – мужчина и женщина — были доставлены в больницу "в качестве меры предосторожности".

"В настоящее время сверток изучают специалисты", — добавил он.

Два здания, спроектированные архитектором Норманом Шоу, находятся в нескольких минутах ходьбы от основного здания парламента.