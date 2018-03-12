В Белграде мужчина открыл огонь по бывшим коллегам

БЕЛГРАД, 12 мар — РИА Новости. В центре Белграда мужчина открыл огонь по бывшим коллегам, сообщило МВД Сербии.

Один человек погиб, двое получили ранения.

Мужчина 1987 года рождения пришел в офис небольшой фирмы под названием "Экономический советник — информационные технологии", из которой его уволили за несколько дней до этого. Он начал стрелять из пистолета в сторону двух сотрудников, третий выпрыгнул в окно.

Нападавший скрылся с места происшествия. Позднее его обнаружили с тяжелыми ранениями в своей квартире в другой части города, где, по предварительным данным, преступник пытался совершить самоубийство. Его госпитализировали.

Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства происшествия.