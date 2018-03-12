В ФРГ подписали соглашение о создании кабмина во главе с Меркель

БЕРЛИН, 12 мар — РИА Новости. Действующий канцлер ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель, лидер Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер и исполняющий обязанности сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц подписали в Берлине коалиционное соглашение о создании нового правительства ФРГ.
В среду в бундестаге состоится избрание Ангелы Меркель канцлером ФРГ, затем президент Франк-Вальтер Штайнмайер должен назначить министров нового правительства по представлению канцлера. Выборы Меркель практически предрешены — "большая коалиция" в составе ХДС, ХСС и СДПГ имеет большинство в немецком парламенте.
Социальная экономика и Европа
На утреннем брифинге все трое лидеров заявили, что рассчитывают, что правительство сможет отработать полный легислатурный период, то есть четыре года.
Глава ХСС Зеехофер заявил, что новое правительство представляет "интересы среднего класса" и собирается развивать "социальную экономику".
Лидер СДПГ Шольц отметил, что европейская повестка станет центральной для будущего кабинета. Вскоре он отправится вместе с Меркель в Париж для обсуждения реформы еврозоны. Шольц подчеркнул, что благосостояние Германии имеет основополагающую роль для реформы Европы и призвал к сохранению рабочих мест в стране.
Оппозиция недовольна
С самого утра в Берлине прошли несколько брифингов, в которых приняли участие лидеры оппозиционных парламентских партий. Они выразили недовольство текстом коалиционного соглашения, которое определяет основные задачи для правительства на будущие четыре года.
Лидер Свободной демпартии (СвДП) Кристиан Линднер заявил, что "коалиционное соглашение уже устарело", оно не отвечает новым вызовам, например, угрозе торговой войны с США, предстоящей налоговой реформе и дигитализации.
Глава "Зеленых" Анналена Бэрбок заявила, что вопросы борьбы с изменением климата также "упущены" в тексте соглашения.
В конце сентября 2017 года в Германии прошли выборы в бундестаг, после которых начались переговоры о формировании коалиции. В Берлине 7 февраля участники переговоров представили проект коалиционного соглашения. Ранее ХДС, СДПГ и ХСС представили своих кандидатов на посты министров. Меркель будет переизбрана канцлером, пост вице-канцлера и портфель министра финансов получит Олаф Шольц. МИД возглавит социал-демократ Хайко Маас.
Коалиционное соглашение
Отдельно упомянуто обеспечение равного доступа к образованию, стопроцентной занятости, совершенствование системы медицинского страхования и ухода, индексация пенсий и пособий. Подчеркивается необходимость перехода к цифровой экономике, а также к "лучшей организации и управлению миграцией и интеграцией прибывших в наше общество".
В документе указано, что в сотрудничестве с Россией можно гарантировать мир в Европе, целостность национальных границ и суверенитет всех государств на основе принципов ОБСЕ, отмечен "большой потенциал для экономического обмена и сильный интерес к сотрудничеству в области гражданского общества". Отмена европейских санкций, наложенных на РФ в связи с ситуацией вокруг Крыма и конфликта на востоке Украины, предусмотрена в обмен на реализацию минских соглашений, в Берлине традиционно заявляют о готовности обсуждать эту тему с европейскими партнерами (Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на востоке Украины и субъектом минских соглашений). Правительство настаивает на выполнении минских соглашений "как Россией, так и Украиной".
В Берлине намерены проводить политику, направленную на сокращение вооружений и на разоружение.
Относительно отношений с Турцией в документе заявлено, что открытие новых глав в переговорах о ее вступлении в ЕС, а также либерализация визового режима и расширение таможенного союза могут произойти только после выполнения Анкарой необходимых критериев.