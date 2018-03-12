В ФРГ подписали соглашение о создании кабмина во главе с Меркель

БЕРЛИН, 12 мар — РИА Новости. Действующий канцлер ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель, лидер Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер и исполняющий обязанности сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц подписали в Берлине коалиционное соглашение о создании нового правительства ФРГ.

Трансляцию церемонии в прямом эфире вел телеканал Phoenix.

В среду в бундестаге состоится избрание Ангелы Меркель канцлером ФРГ, затем президент Франк-Вальтер Штайнмайер должен назначить министров нового правительства по представлению канцлера. Выборы Меркель практически предрешены — "большая коалиция" в составе ХДС, ХСС и СДПГ имеет большинство в немецком парламенте.

Социальная экономика и Европа

На утреннем брифинге все трое лидеров заявили, что рассчитывают, что правительство сможет отработать полный легислатурный период, то есть четыре года.

Меркель подчеркнула, что видит цель работы нового кабинета в "повышении благосостояния всех людей в Германии", укреплении безопасности, а также в развитии европейской компоненты – канцлер перечислила, в частности, такие темы, как стабилизация евро, усилия в области обороны в рамках НАТО и ЕС, а также проведение общей внешней политики "в отношении трансатлантического союза, а также отношений с Россией, Китаем и другими регионами мира".

Глава ХСС Зеехофер заявил, что новое правительство представляет "интересы среднего класса" и собирается развивать "социальную экономику".

Лидер СДПГ Шольц отметил, что европейская повестка станет центральной для будущего кабинета. Вскоре он отправится вместе с Меркель в Париж для обсуждения реформы еврозоны. Шольц подчеркнул, что благосостояние Германии имеет основополагающую роль для реформы Европы и призвал к сохранению рабочих мест в стране.

Оппозиция недовольна

С самого утра в Берлине прошли несколько брифингов, в которых приняли участие лидеры оппозиционных парламентских партий. Они выразили недовольство текстом коалиционного соглашения, которое определяет основные задачи для правительства на будущие четыре года.

"В соглашении отсутствует договоренность о введении квот для приема беженцев, беззаконие продолжается", — заявил глава фракции правой "Альтернативы для Германии" Александр Гауланд, добавив, что политика Меркель в минувшие годы в этом вопросе "привела к расколу немецкого общества".

Лидер Свободной демпартии (СвДП) Кристиан Линднер заявил, что "коалиционное соглашение уже устарело", оно не отвечает новым вызовам, например, угрозе торговой войны с США, предстоящей налоговой реформе и дигитализации.

Глава "Зеленых" Анналена Бэрбок заявила, что вопросы борьбы с изменением климата также "упущены" в тексте соглашения.

В конце сентября 2017 года в Германии прошли выборы в бундестаг, после которых начались переговоры о формировании коалиции. В Берлине 7 февраля участники переговоров представили проект коалиционного соглашения. Ранее ХДС, СДПГ и ХСС представили своих кандидатов на посты министров. Меркель будет переизбрана канцлером, пост вице-канцлера и портфель министра финансов получит Олаф Шольц. МИД возглавит социал-демократ Хайко Маас.

Коалиционное соглашение

Коалиционный договор, подписанный в понедельник, содержит 177 страниц. В преамбуле говорится, что Германия "переживает новые политические времена и многочисленные вызовы, международные и национальные". Согласно тексту, гарантировать "в долгосрочной перспективе мир, безопасность и благополучие можно только с новым подъемом ЕС". Новое правительство обещает улучшить благосостояние граждан ФРГ, укрепить безопасность, стабильность и сплоченность общества, в том числе и на востоке страны: "особые вызовы в восточной Германии признаем как общегерманскую задачу", — в документе.

Отдельно упомянуто обеспечение равного доступа к образованию, стопроцентной занятости, совершенствование системы медицинского страхования и ухода, индексация пенсий и пособий. Подчеркивается необходимость перехода к цифровой экономике, а также к "лучшей организации и управлению миграцией и интеграцией прибывших в наше общество".

В документе указано, что в сотрудничестве с Россией можно гарантировать мир в Европе, целостность национальных границ и суверенитет всех государств на основе принципов ОБСЕ, отмечен "большой потенциал для экономического обмена и сильный интерес к сотрудничеству в области гражданского общества". Отмена европейских санкций, наложенных на РФ в связи с ситуацией вокруг Крыма и конфликта на востоке Украины, предусмотрена в обмен на реализацию минских соглашений, в Берлине традиционно заявляют о готовности обсуждать эту тему с европейскими партнерами (Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на востоке Украины и субъектом минских соглашений). Правительство настаивает на выполнении минских соглашений "как Россией, так и Украиной".

Новое правительство ФРГ выступает за полную реализацию ядерного соглашения по Ирану, недовольство которым высказывают США с тех пор, как президентом там стал Дональд Трамп. В коалиционном соглашении говорится о поддержке снятия ограничений на экономическую деятельность Тегерана, а также территориального суверенитета Сирии и Ирака.

В Берлине намерены проводить политику, направленную на сокращение вооружений и на разоружение.

Относительно отношений с Турцией в документе заявлено, что открытие новых глав в переговорах о ее вступлении в ЕС, а также либерализация визового режима и расширение таможенного союза могут произойти только после выполнения Анкарой необходимых критериев.