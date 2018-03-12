В США посетителям ресторана предложили заплатить "за расовое неравенство"

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. В Новом Орлеане открылся ресторан, где белые посетители могут заплатить "за расовое неравенство". Об этом сообщает издание Metro.

Публикация от Tunde Wey (@from_lagos) Фев 7, 2018 в 11:55 PST

Шеф-повар ресторана SAARTJ Тунде Вей, уроженец Нигерии, ввел в меню ежедневный ланч. Клиентам предлагались две цены за блюдо — 12 долларов и 30 долларов. При этом второй выбор был доступен только для белых покупателей, хотя сами блюда ничем не отличаются.

Разница в цене основывается на различии в уровне достатка белых и темнокожих семей в Новом Орлеане. Как отмечает сам повар, средний доход афроамериканских семей на 54% ниже. Деньги, вырученные с продажи более дорогих ланчей, будут перераспределены в пользу темнокожих клиентов.

При этом Тунде Вэй сообщил, что за месяц эксперимента доля посетителей, которые выбрали более дорогую оплату, составила 78%.