В Непале создали комиссию по расследованию крушения самолета

Спасатели на месте крушения самолета авиакомпании US-Bangla Airlines в Катманду, Непал. 12 марта 2018

Спасатели на месте крушения самолета авиакомпании US-Bangla Airlines в Катманду, Непал. 12 марта 2018

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Премьер-министр Непала Шарма Оли объявил о создании комиссии по расследованию авиакатастрофы, по предварительным данным, унесшей жизни почти 50 человек, пишет газета Kathmandu Post.

Ранее полиция Непала подтвердила гибель 49 человек в результате крушения в понедельник самолета бангладешской авиакомпании US-Bangla, следовавшего по маршруту Дакка-Катманду. Во время захода на посадку самолет US-Bangla не попал на взлетно-посадочную полосу и упал на футбольное поле к востоку от Международного аэропорта Катманду имени Трибхувана. Вскоре после крушения воздушное судно охватил пожар. Администрация воздушной гавани предполагает, что причиной крушения самолета могла стать неисправность техники. Официальных данных о причинах авиакатастрофы пока нет.

Выступая на месте происшествия, Оли выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что власти делают все необходимое для проведения спасательных работ.

Как отмечает газета Himalayan Times, работа аэропорта возобновлена.

