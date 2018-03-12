В СПЧ ООН обвинили власти Мьянмы в нарушении прав человека в Ракхайне

ЖЕНЕВА, 12 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Информация и материалы, собранные о ситуации в Мьянме Миссией по поиску фактов, указывают на то, что в штате Ракхайн могли совершаться преступления в области международного права, заявил глава Миссии Марзуки Дарсуман, выступая на обсуждении Мьянмы, состоявшемся в понедельник в ходе 37 сессии Совета ООН оп правам человека в Женеве.
"Состав информации и материалы, которые мы собираем, являются конкретными и всеобъемлющими. Они указывают на нарушения самого серьезного вида, которые схожи с теми, которые могут быть расценены как преступления в области международного законодательства", — заявил он.
Миссия по поиску фактов представила в понедельник на СПЧ ООН предварительный доклад о событиях в штате Ракхайн, спровоцировавших в августе прошлого года массовый исход беженцев народности рохинджа из Мьянмы. Документ был составлен по итогам свыше 600 интервью с пострадавшими и свидетелями во время посещения Миссией Бангладеш, Малайзии и Таиланда. Эксперты также собрали и изучили спутниковые снимки, фотографии и видео событий августа прошлого года.
"Широкомасштабный и систематический характер жестокости, которую применяло государство, указывает на предварительное планирование и организацию, которые мы детально изучаем. Мы анализируем роль руководящих структур сил безопасности, а также роль других. Мы определим виновных, когда будет необходимо", — подчеркнул Дарсуман.
По его словам, правительство Мьянмы блокирует все попытки Миссии провести расследование в стране.
Со своей стороны, отвечая на высказывания главы Миссии по поиску фактов и спецдокладчика ООН, представитель Мьянмы подчеркнул, что его страна хотела бы получить подтверждения голословным обвинениям в ее адрес.
"Мы видим только обвинения. Мы хотим получить подтверждения", — сказал он.
Рохинджа (рохинья) — этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в бирманский штат Аракан в XIX — начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около полутора миллионов человек они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы.
Официальные власти Мьянмы и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами"-буддистами долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011–2012 годах.