РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В СПЧ ООН обвинили власти Мьянмы в нарушении прав человека в Ракхайне

16:3612.03.2018
0411
© РИА Новости / Елизавета Исакова Штаб-квартира ООН в Женеве. Архивное фотоШтаб-квартира ООН в Женеве. Архивное фото
© РИА Новости / Елизавета Исакова

ЖЕНЕВА, 12 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Информация и материалы, собранные о ситуации в Мьянме Миссией по поиску фактов, указывают на то, что в штате Ракхайн могли совершаться преступления в области международного права, заявил глава Миссии Марзуки Дарсуман, выступая на обсуждении Мьянмы, состоявшемся в понедельник в ходе 37 сессии Совета ООН оп правам человека в Женеве.

Беженцы рохинджа в Бангладеш. Архивное фото
© РИА Новости / Шахневаз Хан
Перейти в фотобанк
Генсек ООН назвал изгнание рохинджа из Мьянмы этнической чисткой

"Состав информации и материалы, которые мы собираем, являются конкретными и всеобъемлющими. Они указывают на нарушения самого серьезного вида, которые схожи с теми, которые могут быть расценены как преступления в области международного законодательства", — заявил он.

Миссия по поиску фактов представила в понедельник на СПЧ ООН предварительный доклад о событиях в штате Ракхайн, спровоцировавших в августе прошлого года массовый исход беженцев народности рохинджа из Мьянмы. Документ был составлен по итогам свыше 600 интервью с пострадавшими и свидетелями во время посещения Миссией Бангладеш, Малайзии и Таиланда. Эксперты также собрали и изучили спутниковые снимки, фотографии и видео событий августа прошлого года.

Занятия в школе имени Ахмат-Хаджи Кадырова на территории Бангладеш в лагере для беженцев
© Фото : аккаунт "ВКонтакте" Рамзан Кадыров
Фонд Ахмата Кадырова открыл в Бангладеш школу для детей-сирот из Мьянмы
В документе указывается, что власти Мьянмы совершали серьезные нарушения прав человека во время проведения операции по зачистке в штате Ракхайн, что привело к большому числу жертв среди населения. Эксперты заявили, что располагают большим количеством свидетельств о групповых изнасилованиях женщин, убийствах и изнасилованиях детей, похищениях, внесудебных казнях и арестах. Спутниковые снимки при этом свидетельствуют об уничтожении при помощи поджогов по крайней мере 319 деревень с начала операции правительственных сил 25 августа 2017 года.

"Широкомасштабный и систематический характер жестокости, которую применяло государство, указывает на предварительное планирование и организацию, которые мы детально изучаем. Мы анализируем роль руководящих структур сил безопасности, а также роль других. Мы определим виновных, когда будет необходимо", — подчеркнул Дарсуман.

По его словам, правительство Мьянмы блокирует все попытки Миссии провести расследование в стране.

Женщина с детьми в поисках места для жилья в лагереЖенщина с детьми в поисках места для жилья в лагере Балухали на границе Мьянмы и Бангладеш. Архивное фото Балухали на границе Мьянмы и Бангладеш. Архивнео фото
© РИА Новости / Шахневаз Хан
Перейти в фотобанк
Мьянма готова начать прием возвращающихся из Бангладеш беженцев-рохинджа
Спецдокладчик СПЧ ООН по ситуации с правами человека в Мьянме Янги Ли также выразила сожаление тому факту, что правительство страны отказывает ей в визите. По ее словам, события августа 2017 года имеют признаки геноцида. А правительство, которое ничего не сделало, чтобы вмешаться и остановить насилие в Ракхайне, должно также понести наказание. Ли призвала создать отдельную структуру ООН в Кокс Базаре, в Бангладеш, сроком на три года для расследования, документирования, сбора и анализа свидетельств нарушений властями Мьянмы прав человека в отношении народности рохинджа.

Со своей стороны, отвечая на высказывания главы Миссии по поиску фактов и спецдокладчика ООН, представитель Мьянмы подчеркнул, что его страна хотела бы получить подтверждения голословным обвинениям в ее адрес.

"Мы видим только обвинения. Мы хотим получить подтверждения", — сказал он.

Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Мьянма отказалась от сотрудничества с докладчиком ООН по правам человека
Мьянма отвергает обвинения, которые выдвинуты в отношении руководства страны Советом ООН по правам человека и, в частности, Верховным комиссаром ООН по правам человека, который назвал события в Ракхайне "ярким примером этнической чистки".

Рохинджа (рохинья) — этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в бирманский штат Аракан в XIX — начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около полутора миллионов человек они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы.

Официальные власти Мьянмы и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами"-буддистами долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011–2012 годах.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена