В СПЧ ООН обвинили власти Мьянмы в нарушении прав человека в Ракхайне

ЖЕНЕВА, 12 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Информация и материалы, собранные о ситуации в Мьянме Миссией по поиску фактов, указывают на то, что в штате Ракхайн могли совершаться преступления в области международного права, заявил глава Миссии Марзуки Дарсуман, выступая на обсуждении Мьянмы, состоявшемся в понедельник в ходе 37 сессии Совета ООН оп правам человека в Женеве.

"Состав информации и материалы, которые мы собираем, являются конкретными и всеобъемлющими. Они указывают на нарушения самого серьезного вида, которые схожи с теми, которые могут быть расценены как преступления в области международного законодательства", — заявил он.

Миссия по поиску фактов представила в понедельник на СПЧ ООН предварительный доклад о событиях в штате Ракхайн, спровоцировавших в августе прошлого года массовый исход беженцев народности рохинджа из Мьянмы. Документ был составлен по итогам свыше 600 интервью с пострадавшими и свидетелями во время посещения Миссией Бангладеш, Малайзии и Таиланда. Эксперты также собрали и изучили спутниковые снимки, фотографии и видео событий августа прошлого года.

В документе указывается, что власти Мьянмы совершали серьезные нарушения прав человека во время проведения операции по зачистке в штате Ракхайн, что привело к большому числу жертв среди населения. Эксперты заявили, что располагают большим количеством свидетельств о групповых изнасилованиях женщин, убийствах и изнасилованиях детей, похищениях, внесудебных казнях и арестах. Спутниковые снимки при этом свидетельствуют об уничтожении при помощи поджогов по крайней мере 319 деревень с начала операции правительственных сил 25 августа 2017 года.

"Широкомасштабный и систематический характер жестокости, которую применяло государство, указывает на предварительное планирование и организацию, которые мы детально изучаем. Мы анализируем роль руководящих структур сил безопасности, а также роль других. Мы определим виновных, когда будет необходимо", — подчеркнул Дарсуман.

По его словам, правительство Мьянмы блокирует все попытки Миссии провести расследование в стране.

Спецдокладчик СПЧ ООН по ситуации с правами человека в Мьянме Янги Ли также выразила сожаление тому факту, что правительство страны отказывает ей в визите. По ее словам, события августа 2017 года имеют признаки геноцида. А правительство, которое ничего не сделало, чтобы вмешаться и остановить насилие в Ракхайне, должно также понести наказание. Ли призвала создать отдельную структуру ООН в Кокс Базаре, в Бангладеш, сроком на три года для расследования, документирования, сбора и анализа свидетельств нарушений властями Мьянмы прав человека в отношении народности рохинджа.

Со своей стороны, отвечая на высказывания главы Миссии по поиску фактов и спецдокладчика ООН, представитель Мьянмы подчеркнул, что его страна хотела бы получить подтверждения голословным обвинениям в ее адрес.

"Мы видим только обвинения. Мы хотим получить подтверждения", — сказал он.

Мьянма отвергает обвинения, которые выдвинуты в отношении руководства страны Советом ООН по правам человека и, в частности, Верховным комиссаром ООН по правам человека, который назвал события в Ракхайне "ярким примером этнической чистки".

Рохинджа (рохинья) — этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в бирманский штат Аракан в XIX — начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около полутора миллионов человек они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы.

Официальные власти Мьянмы и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами"-буддистами долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011–2012 годах.