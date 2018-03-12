Число жертв крушения самолета в Непале выросло до 49 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мар — РИА Новости. Полиция Непала подтвердила гибель 49 человек в результате крушения в понедельник самолета бангладешской авиакомпании US-Bangla, следовавшего по маршруту Дакка-Катманду, сообщает местная газета Republica.

Ранее пресс-секретарь непальской полиции Мануш Ньюпан сообщил РИА Новости о 39 жертвах.

Согласно данным правоохранителей, в общей сложности на момент аварии на борту рейса BS 211 находился 71 человек, в том числе четверо членов экипажа. Среди них были 33 гражданина Непала. Россиян, по предварительной информации, в самолете не было.

К настоящему времени 22 пострадавших доставлены в близлежащие больницы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние некоторых из них оценивается как критическое, и власти опасаются, что число погибших в скором времени может возрасти.

Во время захода на посадку самолет US-Bangla не попал на взлетно-посадочную полосу и упал на футбольное поле к востоку от Международного аэропорта Катманду имени Трибхувана. Вскоре после крушения воздушное судно охватил пожар.

Администрация воздушной гавани предполагает, что причиной крушения самолета могла стать неисправность техники. Официальных данных о причинах авиакатастрофы пока нет.