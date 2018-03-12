ПАРИЖ, 12 мар — РИА Новости. Знаменитый французский кутюрье Юбер де Живанши скончался в возрасте 91 года, сообщила радиостанция RFI со ссылкой на его партнера.

Будущий модельер родился в 1927 году. Обучался в Школе изящных искусств в Париже. В 25 лет основал собственный модный дом Givenchy, который до сих пор носит его имя. Первая же коллекция молодого мастера имела огромный успех.

Идеалом красоты и женственности стала для Живанши Одри Хепберн. Творческий союз модельера и актрисы продлился почти 40 лет. Для Хепберн кутюрье создал и свои первые духи — L’Interdit.

© Paramount Picture Кадр из фильма "Завтрак у Тиффани © Paramount Picture Кадр из фильма "Завтрак у Тиффани

Еще одним лицом модного дома Givenchy была первая леди США и законодательница моды Жаклин Кеннеди.

Согласно распространённому во французских СМИ коммюнике, Юбер де Живанши умер 10 марта во сне. Похороны пройдут в очень узком кругу.

Близкие отмечают, что "вместо цветов и венков де Живанши предпочёл бы пожертвование в UNICEF".