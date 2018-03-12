В НАТО заявили о поддержке безопасности Турции от ракетных угроз из Сирии

БРЮССЕЛЬ, 12 мар — РИА Новости, Александр Шишло. НАТО поддерживает безопасность Турции, в том числе от ракетных угроз из Сирии, заявил в понедельник РИА Новости чиновник штаб-квартиры НАТО, пожелавший остаться неназванным.

Он прокомментировал заявление президент Турции Тайипа Эрдогана, подвергшего жесткой критике позицию НАТО по Сирии в связи с тем, что альянс не оказывает поддержку Анкаре в ходе операции в сирийском Африне.

"НАТО оказывает поддержку безопасности Турции, например усиливает противовоздушную оборону Турции против ракетных угроз со стороны Сирии. НАТО не находится в Сирии, и не было никакого призыва к присутствию НАТО, но мы поддерживаем глобальную коалицию, чтобы победить ИГИЛ* (запрещено в РФ – ред.) с помощью наблюдательных полетов и подготовки иракских сил", — сказал собеседник агентства.

По его словам, ситуация в Сирии вызывает у всех членов НАТО "большую обеспокоенность". "Турция как член НАТО находится на передовой в урегулировании этого кризиса. Турция информировала Североатлантический совет об операции "Оливковая ветвь", и мы ожидаем, что они продолжат это делать. Генеральный секретарь НАТО поддерживает регулярные контакты с турецкими лидерами, включая президента Эрдогана", — сказал чиновник альянса.

При этом он повторил официальную позицию НАТО, что альянс признает "легитимные обеспокоенности Турции в области безопасности, но они должны решаться соразмерным и взвешенным образом".

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

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*Террористическая организация, запрещенная в России