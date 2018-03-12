Фигурант "кокаинового дела" сообщил о попытке выманить Ковальчука в Россию

Задержание подозреваемых во время совместной операции спецслужб России и Аргентины по пресечению поставки в Москву 389 килограммов кокаина

Задержание подозреваемых во время совместной операции спецслужб России и Аргентины по пресечению поставки в Москву 389 килограммов кокаина

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Фигурант "кокаинового дела" Иштимир Худжамов заявил, что он и другие обвиняемые сотрудничают со следствием и пытались выманить предполагаемого организатора контрабанды Андрея Ковальчука в Россию, но тщетно.

"Мы сотрудничали со следствием, участвовали в следственных экспериментах, чтобы выманить Ковальчука в Россию", — заявил он в понедельник в Мосгорсуде, обосновывая, почему его надо выпустить из СИЗО под домашний арест.

Ковальчук, тем не менее, остался в Германии, но в конце концом был задержан местной полицией в Берлине. Теперь суду предстоит рассмотреть вопрос о его экстрадиции.

В ходе масштабной совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

По "кокаиновому делу" в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, поиск других фигурантов продолжается. Предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук арестован в Германии, власти будут решать, экстрадировать ли его в Россию.