Фигурант "кокаинового дела" сообщил о попытке выманить Ковальчука в Россию

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Фигурант "кокаинового дела" Иштимир Худжамов заявил, что он и другие обвиняемые сотрудничают со следствием и пытались выманить предполагаемого организатора контрабанды Андрея Ковальчука в Россию, но тщетно.
Ковальчук, тем не менее, остался в Германии, но в конце концом был задержан местной полицией в Берлине. Теперь суду предстоит рассмотреть вопрос о его экстрадиции.
В ходе масштабной совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.
По "кокаиновому делу" в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, поиск других фигурантов продолжается. Предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук арестован в Германии, власти будут решать, экстрадировать ли его в Россию.