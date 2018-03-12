Обвиняемый по "кокаиновому делу" заявил, что всегда был против наркотиков

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Фигурант дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Москву Владимир Калмыков заявил в Мосгорсуде, что всегда был против наркотиков.

"Я не наркоман — у меня есть экспертизы. Я всегда был против наркотиков", — обратился он к судье.

Калмыков попросил перевести его под домашний арест, пообещав не скрываться, ведь "это уголовное дело прогремело на весь мир".

По "кокаиновому делу" в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, следователи продолжают поиск других фигурантов. Решение об аресте трех обвиняемых было вынесено еще 13 декабря прошлого года, однако журналистам о нем стало известно только после того, как российские и аргентинские власти рассказали об этой крупной спецоперации. Фигурантам предъявлены обвинения в покушении на незаконный оборот и контрабанду наркотиков.