БАКУ, 12 мар — РИА Новости. Азербайджан вручил ноту протеста послу США в Баку Роберту Секуте из-за визита главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики в Вашингтон, сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

"В связи с визитом в США Бако Саакяна… посол США в Азербайджане Роберт Секута вызван в МИД, ему передана нота протеста, направленная министерством иностранных дел Азербайджана Госдепу США" — говорится в сообщении.

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Азербайджан в ходе последующего военного конфликта потерял контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.