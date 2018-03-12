Китайская пара, знакомая семь лет, нашла себя на фото 18-летней давности

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Мужчина и женщина из Китая, познакомившиеся семь лет назад и в итоге поженившиеся, обнаружили себя на фотографии, сделанной 18 лет назад. Об их истории пишет The Straits Times.

Китаянка Сюэ познакомилась с будущим мужем Йэ в 2011 году в родном городе. Через год они поженились. У них родились дочки-близняшки, и Йэ попросил у матери Сюэ детские фотографии жены, чтобы узнать, на кого они больше похожи.

"Когда я просматривал фото, то на одном из них увидел человека в углу и сказал: "Это я", — рассказывает Йэ.

Married Chinese couple find out they appeared in same photograph 18 years ago https://t.co/jRG2A2mg5r pic.twitter.com/R3VcE37MES — The Straits Times (@STcom) March 11, 2018

​На снимке, сделанном в 2000 году родителями Йэ, она позирует на фоне достопримечательности китайского города Циндао. Тогда ей было 17 лет. На заднем плане этого же снимка для другого фотографа позирует Сюэ. Познакомились они только через 11 лет.

Мужчина опубликовал оба снимка в соцсетях, и многие друзья увидели в них доказательство того, что пара создана друг для друга.

Йэ отметил, что, когда близнецы подрастут, он хочет съездить вместе с ними и женой в Циндао и снова посетить это "судьбоносное место".