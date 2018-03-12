Никифоров назвал вещание Украины на Крым абсурдом

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости. Планы украинский властей по расширению теле- и радиовещания на Крым абсурдны и бессмысленны, заявил глава Минкомсвязи России Николай Никифоров.

В конце прошло года член национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский сообщил о расширении трансляции украинских теле- и радиоканалов на Крым. Он заявил, что в 2018 году трансляции будут вестись с двух вышек: Чонгарской и Чаплинской.

"Мне кажется, что это абсурдное заявление. Крым – это территория Российской Федерации. Вещание на территорию Российской Федерации, несогласованное и выходящие за рамки базовых норм международного регламента оказания услуг связи, противоречит услугам связи. Кроме того, если это хоть как-то возможно на определенных приграничных территориях технически, то это совершенно бессмысленно в масштабах всей территории полуострова", — сказал Никифоров журналистам.

По его мнению, попытки украинской стороны расширить вещание на Крым напрасная трата средств.

"Будем считать, что коллеги зря просто тратят средства налогоплательщиков на такие абсурдные проекты", — отметил министр.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, поведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Власти России не раз заявляли, что жители Крыма сделали выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".