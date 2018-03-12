В ДНР сообщили о гибели ополченца из-за обстрела пригорода Горловки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (113)

ДОНЕЦК, 12 мар — РИА Новости. Ополченец погиб в понедельник при обстреле со стороны украинских силовиков пригорода донецкой Горловки, сообщили в понедельник журналистам в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня заявили, что украинские силовики открыли огонь по подконтрольному республике поселку Зайцево в пригороде Горловки.

"В результате прицельного огня погиб военнослужащий ВС ДНР. Это очередное подтверждение нежелания украинского командования соблюдать взятые на себя обязательства по весеннему перемирию", — сказал представитель командования.

Он считает, что украинские силовики пытаются спровоцировать ДНР на применение тяжелого вооружения.