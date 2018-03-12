Меркель рассказала, что действительно возила Путину пиво

БЕРЛИН, 12 мар – РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что действительно иногда обменивается с российским президентом Владимиром Путиным деликатесами.

Путин ранее рассказал, что Меркель время от времени привозит ему несколько бутылок его любимого раденбергского пива.

"Известно, что российский президент с удовольствием пьет немецкое пиво, иногда есть возможность обменяться. Я однажды получила очень хорошую копченую рыбу", — сказала Меркель в понедельник на совместном брифинге с лидерами других партий, которые войдут в будущее правительство Германии.