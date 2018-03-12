В Японии оппозиция объяснила, почему бойкотирует работу парламента

ТОКИО, 12 мар – РИА Новости. Представители шести оппозиционных партий в Японии приняли решение не участвовать в обсуждениях в парламенте страны и намерены просить о переносе намеченных на вторник, 13 марта, слушаний в бюджетной комиссии верхней палаты парламента в связи со скандалом вокруг фальсификации документов о продаже государством земельного участка компании "Моритомо Гакуэн" по сильно заниженной цене для строительства начальной школы.

"Это беспрецедентно ненормальная ситуация, которая подрывает доверие к парламентским обсуждениям, это уже кризис системы демократии в Японии", — цитирует телеканал NHK заявление представителей оппозиции.

Политики подчеркнули серьезную ответственность администрации премьер-министра Синдзо Абэ и приняли решение бойкотировать работу парламента. Кроме этого они намерены просить отложить намеченные на вторник, 13 марта, слушания в бюджетной комиссии верхней палаты парламента. Оппозиция также потребует полного расследования факта изменения директивных документов по скандальной земельной сделке, в том числе, вызова главы налогового бюро Нобухисы Сагавы для дачи объяснений, отмечает телеканал.

Ранее в понедельник премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а также вице-премьер и глава министерства финансов страны Таро Асо принесли извинения в связи с открывшимся фактом исправления документов о продаже государством земельного участка компании "Моритомо Гакуэн" по сильно заниженной цене для строительства начальной школы. При этом Абэ подчеркнул, что не видит необходимости в отставке министра финансов, а сам Асо заявил, что "не думал об этом".

Скандал вокруг компании "Моритомо Гакуэн", которой принадлежит частный детский сад в Осаке, начал разгораться в феврале 2017 года после того как в японских СМИ появилась информация о том, что компания решила построить и собственную начальную школу на земле, купленной у государства по заниженной цене. По данным СМИ, компания приобрела землю под строительство начальной школы за 100 миллионов иен (890 тысяч долларов) при том, что участок оценивался в 800 миллионов иен (около 7 миллионов долларов). Кроме того, возникли сомнения в чистоте получения государственной лицензии для создания школы.

Глава компании "Моритомо Гакуэн" Ясунори Кагоикэ был арестован в июле 2017 года. Ему и его жене были предъявлены обвинения в махинациях с целью получения субсидий под другие образовательные учреждения. В ходе дачи показаний Кагоикэ под присягой в парламенте заявил, что получил от супруги действующего премьер-министра Синдзо Абэ — Акиэ Абэ — пакет с миллионом иен (8,98 тысячи долларов). При этом, по словам Кагоикэ, супруга японского премьера якобы подчеркнула, что пакет передается "от Синдзо Абэ". Через некоторое время генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга опроверг данные заявления.

Ранее в понедельник министерство финансов признало факт исправления директивных документов по скандальной сделке. Выяснилось, что из них были убраны упоминания имени супруги японского премьера Акиэ Абэ. Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенного телеканалом NHK, рейтинг поддержки правительства Синдзо Абэ снизился на два процентных пункта – до 44%.