РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Японии оппозиция объяснила, почему бойкотирует работу парламента

15:1712.03.2018
(обновлено: 15:19 12.03.2018)
02221
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкНебоскребы на берегу района Тюо в Токио. Архивное фотоНебоскребы на берегу района Тюо в Токио. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

ТОКИО, 12 мар – РИА Новости. Представители шести оппозиционных партий в Японии приняли решение не участвовать в обсуждениях в парламенте страны и намерены просить о переносе намеченных на вторник, 13 марта, слушаний в бюджетной комиссии верхней палаты парламента в связи со скандалом вокруг фальсификации документов о продаже государством земельного участка компании "Моритомо Гакуэн" по сильно заниженной цене для строительства начальной школы.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на заседании нижней комиссии по бюджету в парламенте в Токио. 24 июля 2017
© REUTERS / Toru Hanai
Премьер Японии Синдзо Абэ отреагировал на обвинения в кумовстве
"Это беспрецедентно ненормальная ситуация, которая подрывает доверие к парламентским обсуждениям, это уже кризис системы демократии в Японии", — цитирует телеканал NHK заявление представителей оппозиции.

Политики подчеркнули серьезную ответственность администрации премьер-министра Синдзо Абэ и приняли решение бойкотировать работу парламента. Кроме этого они намерены просить отложить намеченные на вторник, 13 марта, слушания в бюджетной комиссии верхней палаты парламента. Оппозиция также потребует полного расследования факта изменения директивных документов по скандальной земельной сделке, в том числе, вызова главы налогового бюро Нобухисы Сагавы для дачи объяснений, отмечает телеканал.

Ранее в понедельник премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а также вице-премьер и глава министерства финансов страны Таро Асо принесли извинения в связи с открывшимся фактом исправления документов о продаже государством земельного участка компании "Моритомо Гакуэн" по сильно заниженной цене для строительства начальной школы. При этом Абэ подчеркнул, что не видит необходимости в отставке министра финансов, а сам Асо заявил, что "не думал об этом".

Эдвард Сноуден. Архивное фото
© AP Photo
Сноуден заявил, что японцам грозит массовая слежка
Скандал вокруг компании "Моритомо Гакуэн", которой принадлежит частный детский сад в Осаке, начал разгораться в феврале 2017 года после того как в японских СМИ появилась информация о том, что компания решила построить и собственную начальную школу на земле, купленной у государства по заниженной цене. По данным СМИ, компания приобрела землю под строительство начальной школы за 100 миллионов иен (890 тысяч долларов) при том, что участок оценивался в 800 миллионов иен (около 7 миллионов долларов). Кроме того, возникли сомнения в чистоте получения государственной лицензии для создания школы.

Глава компании "Моритомо Гакуэн" Ясунори Кагоикэ был арестован в июле 2017 года. Ему и его жене были предъявлены обвинения в махинациях с целью получения субсидий под другие образовательные учреждения. В ходе дачи показаний Кагоикэ под присягой в парламенте заявил, что получил от супруги действующего премьер-министра Синдзо Абэ — Акиэ Абэ — пакет с миллионом иен (8,98 тысячи долларов). При этом, по словам Кагоикэ, супруга японского премьера якобы подчеркнула, что пакет передается "от Синдзо Абэ". Через некоторое время генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга опроверг данные заявления.

Ранее в понедельник министерство финансов признало факт исправления директивных документов по скандальной сделке. Выяснилось, что из них были убраны упоминания имени супруги японского премьера Акиэ Абэ. Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенного телеканалом NHK, рейтинг поддержки правительства Синдзо Абэ снизился на два процентных пункта – до 44%.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена