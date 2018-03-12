Меркель озвучила свои ожидания по реализации минских соглашений

БЕРЛИН, 12 мар – РИА Новости. Действующий канцлер ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель рассчитывает, что после выборов президента России можно будет вернуться к теме качественного продвижения в реализации минских соглашений.

"Я исхожу из того, что после выборов в России, которые состоятся в это воскресенье, вновь сможем немного взять разбег и посмотрим, где мы можем качественно продвинуться в реализации минских соглашений", — сказала Меркель журналистам в Берлине на совместном брифинге с лидерами партий, которые войдут в будущее правительство Германии.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

В России 18 марта состоятся выборы президента.