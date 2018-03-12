Меркель озвучила свои ожидания по реализации минских соглашений

БЕРЛИН, 12 мар – РИА Новости. Действующий канцлер ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель рассчитывает, что после выборов президента России можно будет вернуться к теме качественного продвижения в реализации минских соглашений.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
В России 18 марта состоятся выборы президента.