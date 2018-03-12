По меньшей мере 39 человек погибли при крушении самолета в Непале‍

Спасатели на месте крушения самолета авиакомпании US-Bangla Airlines в Катманду, Непал. 12 марта 2018

Спасатели на месте крушения самолета авиакомпании US-Bangla Airlines в Катманду, Непал. 12 марта 2018

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Самолет частной бангладешской авиакомпании US-Bangla потерпел крушение недалеко от международного аэропорта Катманду имени Трибхувана. По последним данным, погибли 39 человек.

Вскоре после падения воздушное судно загорелось.

Во время захода на посадку он не попал на взлетно-посадочную полосу, а рухнул на футбольное поле к востоку от аэропорта.

Согласно данным сайта Flightradar24, разбился самолет Bombardier Dash 8 Q400. Ему было 17 лет. По данным Kathmandu Post, бортовой номер самолета — S2-AGU.

Сейчас на месте работают пожарные расчеты.

Кроме того, в аэропорту отменили все запланированные на сегодня рейсы.

Как сообщили в администрации аэропорта, причиной аварии стал технический сбой на борту.

Погибшие и пострадавшие

По последним данным, в результате авиакатастрофы 39 человек погибли, еще 23 пострадали.

По информации агентства Ассошиэйтед пресс, десять человек числятся пропавшими без вести.

Позднее газета Himalayan Times со ссылкой на собственные источники в воздушной гавани рассказала, что на борту самолета было не менее 33 граждан Непала.

По данным издания, в общей сложности на момент аварии на борту самолета находился 71 человек, в том числе четверо членов экипажа.

Как пишет газета, госпитализировали по меньшей мере 25 человек, однако восемь из них скончались в больницах.

Данных о россиянах нет

Как заявило федеральное агентство по туризму, пока нет информации о том, были ли российские туристы упавшего авиалайнера.

"Мы остаёмся на связи с ситуационно-кризисным центром МИД РФ и продолжаем следить за событиями", — прокомментировали ситуацию в ведомстве.