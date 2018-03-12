В авиакатастрофе в Непале погибли не менее 39 человек

Спасатели на месте крушения самолета авиакомпании US-Bangla Airlines в Катманду, Непал. 12 марта 2018

Спасатели на месте крушения самолета авиакомпании US-Bangla Airlines в Катманду, Непал. 12 марта 2018

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мар — РИА Новости. Не менее 39 человек погибли в результате крушения в Непале самолета бангладешской авиакомпании US-Bangla, следовавшего в понедельник по маршруту Дакка-Катманду, заявил РИА Новости пресс-секретарь непальской полиции Мануш Ньюпан.

"Нам удалось спасти и госпитализировать 31 пассажира. Восемь человек скончались в больнице, тела еще 31 пассажира были извлечены (на месте крушения — ред.) в аэропорту", — сообщил собеседник агентства.

Во время захода на посадку самолет US-Bangla не попал на взлетно-посадочную полосу, а вместо этого упал на футбольное поле к востоку от Международного аэропорта Катманду имени Трибхувана. Вскоре после крушения воздушное судно охватил пожар. На месте аварии работают спасатели.

Ранее посольство РФ в Непале сообщило РИА Новости, что, по предварительным данным, граждан РФ в самолете не было.

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