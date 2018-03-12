ФРГ намерена помочь ЕС решить вопросы в отношениях с США, Россией и Китаем

БЕРЛИН, 12 мар – РИА Новости. Германия намерена внести вклад в решение вопросов в отношениях ЕС с США, Россией, Китаем и другими регионами, заявила действующий канцлер ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель журналистам в Берлине на совместном брифинге с лидерами партий, которые войдут в будущее правительство Германии.

"Германия внесет свой вклад в решение как вопроса стабилизации нашей валюты, евро, так и вопроса общих усилий в области обороны в рамках НАТО и европейского оборонного компонента, защиты наших внешних границ и нашей внешнеполитической активности в отношении трансатлантического союза, а также отношений с Россией, Китаем и другими регионами мира", — сказала Меркель.

Для этого, по словам канцлера, "нужна Европа с общими ценностями и общими внешнеполитическими ответами".