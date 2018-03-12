В Британии ко Дню матери выпустили открытки без слова "мама"

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В британской сети супермаркетов Waitrose поступили в продажу гендерно нейтральные открытки ко Дню матери, сообщает Daily Mirror.
Слово mother (мама) в заменили на you (ты), а само поздравление выглядит следующим образом: "Happy You Day" ("Поздравляю с твоим днем"). При этом на торговых полках представлены и обычные поздравительные карточки.
Waitrose creates gender-neutral 'Happy You Day' Mother's Day card https://t.co/qYuKz9Y3gw pic.twitter.com/aI1ZOcYtXZ— Daily Mirror (@DailyMirror) 11 марта 2018 г.
В компании сообщили, что решили выпустить новые открытки, чтобы расширить перечень людей, которым их можно было бы подарить, например, трансгендерным мамам или бабушкам.
Сеть супермаркетов Scribbler, в свою очередь, предложила открытки для однополых пар: с надписями "Две мамы лучше, чем одна" и "Папа, спасибо за то, чтобы ты самая замечательная мама".
После просьб ряда активистов-трансгендеров некоторые школы изменили названия школьных мероприятий и отпраздновали День особого человека.
День матери в Великобритании отмечается в четвертое воскресенье Великого поста.