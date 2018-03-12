Более шестидесяти стран приняли участие в военно-морской выставке в Катаре

ДОХА, 12 мар — РИА Новости. Более 60 стран представили продукцию военного назначения на международной военно-морской выставке-конференции DIMDEX в Катаре, которая открылась в понедельник в Дохе в десятый раз, передает корреспондент РИА Новости.

В выставке участвуют 180 компаний из более чем 60 стран мира, а также 60 высокопоставленных военных делегаций, 16 из которых возглавляют министры обороны. Самые крупные экспозиции на выставке принадлежат США и Турции, которые имеют военные базы в Катаре. Как говорится в пресс-релизе российской компании "Рособоронэкспорт", она представила на DIMDEX более 200 современных образцов отечественной продукции военного назначения, в том числе дизель-электрические подводные лодки и малые подводные лодки прибрежного действия.

Кроме того, для участия в выставке в крупнейший на Ближнем Востоке порт Хамад прибыли 11 военных кораблей из семи государств, в том числе три эскадренных миноносца ВМС США.

Как сообщил журналистам по этому поводу председатель DIMDEX Абдельбаки аль-Ансари, "прибытие военных кораблей говорит о крепких отношениях между Катаром и странами, которые их направили".

По данным организаторов выставки, объем контрактов, заключенных за пять предыдущих выставок DIMDEX, составил более 31 миллиард долларов.