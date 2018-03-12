Более шестидесяти стран приняли участие в военно-морской выставке в Катаре

ДОХА, 12 мар — РИА Новости. Более 60 стран представили продукцию военного назначения на международной военно-морской выставке-конференции DIMDEX в Катаре, которая открылась в понедельник в Дохе в десятый раз, передает корреспондент РИА Новости.
Кроме того, для участия в выставке в крупнейший на Ближнем Востоке порт Хамад прибыли 11 военных кораблей из семи государств, в том числе три эскадренных миноносца ВМС США.
Как сообщил журналистам по этому поводу председатель DIMDEX Абдельбаки аль-Ансари, "прибытие военных кораблей говорит о крепких отношениях между Катаром и странами, которые их направили".
По данным организаторов выставки, объем контрактов, заключенных за пять предыдущих выставок DIMDEX, составил более 31 миллиард долларов.