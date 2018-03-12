В Киеве завели уголовное дело после поджога храма УПЦ МП

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости. Украинские полицейские завели уголовное дело в связи с поджогом храма Преображения Господнего УПЦ МП в Киеве, сообщила в понедельник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

"По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по части второй статьи 194 ("умышленное уничтожение или повреждение имущества") Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

По данным полиции, неизвестные бросили в окно пластиковую бутылку с горючим веществом, в результате возгорания повреждена внутрення отделка храма и часть кровли, пострадавших в результате пожара нет,

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата), а также непризнанные мировым православием Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). При этом в УПЦ МП неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.