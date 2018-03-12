ЛОНДОН, 12 мар – РИА Новости, Мария Табак. Руководители службы внешней разведки Ми-6, контрразведки Ми-5 и Британского центра правительственной связи примут участие во встрече Национального комитета по безопасности Великобритании, посвященной делу об отравлении работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщил РИА Новости источник, близкий к правительству страны.

Центр правительственной связи прежде был известен под именем Правительственной школы кодов и шифров, штаб-квартира которой во время войны находилась в знаменитом Блетчли-парке. Центр отвечает за ведение радиоэлектронной разведки и информационную защиту правительства и вооруженных сил страны.

Полиция 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Ни представители полиции, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, не назвали имен Скрипаля и его дочери Юлии. До сих пор единственным официальным лицом, кто определенно назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон. Скотланд-Ярд 7 марта сообщил, что была "попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества". От отравления тем же веществом также пострадал полицейский Ник Бейли.

Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

"Главы трех разведслужб и основные министры сегодня будут обсуждать дальнейшие действия. По всей видимости, итоги этой встречи, в отличие от предыдущих заседаний чрезвычайного комитета COBRA будут более конкретными и, возможно, не самыми приятными для России", — сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обвинения в причастности Москвы к возможному отравлению Скрипаля в Великобритании, заявил, что такие заявления долго ждать себя не заставили. А глава МИД РФ Сергей Лавров, заявил, что Москва считает пропагандой заявления о якобы причастности Москвы к отравлению Скрипаля.

В состав Совбеза входят, помимо премьера, глава ее аппарата Дэвид Лидингтон, министры внутренних, иностранных дел и обороны Амбер Радд, Борис Джонсон и Гэвин Уильямсон, канцлер Филип Хаммонд, министр по делам бизнеса Грег Кларк, министр по международному развитию Пенни Мордонт и генпрокурор Джереми Райт.

"Не берусь заранее судить об итогах встречи, но могу сказать одно: в отношении России некоторые министры настроены более жестко, чем другие. Вы помните выступление министра Джонсона в парламенте", — сказал источник.

Ранее газета СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что Тереза Мэй после совещания объявит, что расследование пришло к выводу о причастности российского государства к отравлению Скрипаля и его дочери. В аналогичной ситуации в 2007 году с делом об отравлении радиоактивным полонием экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко британские власти выслали из страны четверых дипломатов.

Экс-офицер ФСБ РФ Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в 2006 году вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие стало ухудшаться после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет "театральным фарсом". В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.