СБУ начала масштабные обыски у "пособников России"

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости. Служба безопасности Украины проводит обыски у тех, кто "способствует России в проведении антиукраинских акций", написала пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.
Как заявила Гитлянская, силовики изъяли пропагандистские материалы, оружие, взрывчатку и "другие доказательства". Она добавила, что среди людей, у которых проводят обыски, есть те, кто "имеет отношение к журналистскому цеху".
Гитлянская пообещала, что подробности появятся "после завершения всех процессуальных действий".
Закон об "агрессоре"
МИД назвал утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что она не участвует во внутриукраинском конфликте и непричастна к событиям в Донбассе.
В самопровозглашенной ЛНР назвали подписание закона о реинтеграции Донбасса запоздалой попыткой узаконить насилие в регионе, в ДНР — попыткой Киева узаконить применение армии против мирных жителей.