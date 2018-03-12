СБУ начала масштабные обыски у "пособников России"

Сотрудники СБУ во время проведения обыска

Сотрудники СБУ во время проведения обыска

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости. Служба безопасности Украины проводит обыски у тех, кто "способствует России в проведении антиукраинских акций", написала пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

По ее словам, всего проходит более 25 обысков в разных регионах.

Как заявила Гитлянская, силовики изъяли пропагандистские материалы, оружие, взрывчатку и "другие доказательства". Она добавила, что среди людей, у которых проводят обыски, есть те, кто "имеет отношение к журналистскому цеху".

Гитлянская пообещала, что подробности появятся "после завершения всех процессуальных действий".

Закон об "агрессоре"

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россию называют "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными".

МИД назвал утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что она не участвует во внутриукраинском конфликте и непричастна к событиям в Донбассе.

В самопровозглашенной ЛНР назвали подписание закона о реинтеграции Донбасса запоздалой попыткой узаконить насилие в регионе, в ДНР — попыткой Киева узаконить применение армии против мирных жителей.