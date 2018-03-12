В ДНР заявили, что силовики открыли огонь по пригороду Горловки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (113)

ДОНЕЦК, 12 мар — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по пригороду донецкой Горловки, заявили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Контактная группа по Украине договорилась о полном прекращении огня в Донбассе с 5 марта.

"В 12.50 (совпадает с мск) ВСУ (вооруженные силы Украины) открыли огонь с применением стрелкового и крупнокалиберного стрелкового оружия по направлению Жованка (под контролем Киева — ред.) — Зайцево (под контролем ДНР — ред.)", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

Поселок Зайцево расположен на линии соприкосновения, на северной окраине Горловки, контролируется ДНР. За время конфликта он неоднократно подвергался обстрелам.