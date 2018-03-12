Силовики девять раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 12 мар — РИА Новости. Украинские силовики девять раз нарушили режим тишины в Донбассе за минувшую неделю, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Контактная группа по Украине договорилась о полном прекращении огня в Донбассе с 5 марта.

"С 5 по 12 марта ВСУ (вооружены силы Украины) девять раз нарушили режим прекращения огня. Количество примененных боеприпасов составило 80, в том числе 20 мин калибром 120 миллиметров и 15 мин калибром 82 миллиметра", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, в результате обстрелов за неделю повреждено четыре автомобиля и трансформатор насосной станции Южно-Донбасского водопровода.