Российских судей вызвали повестками в Киев

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости. Власти Украины подозревают председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина и еще 18 судей КС в соучастии в посягательстве на целостность Украины из-за событий в Донбассе и Крыму. Об этом украинский генпрокурор Юрий Луценко написал в Facebook.

По словам Луценко, Киев подозревает их в умышленных действиях, "совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в нарушении порядка, установленного Конституцией Украины, представителями власти, по предварительному сговору группой лиц, повлекшие тяжкие последствия".

Он рассказал, что судьям высланы повестки на 13 и 19 марта с напоминаниями о процессуальных правах и обязанностях. Их получила сотрудница секретариата Сенякова.

В случае неявки в Главную военную прокуратуру судьи будут объявлены в розыск. В суд направят ходатайство об аресте.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". Власти Украины в том же году начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.