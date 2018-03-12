Политолог: США не снимут санкции с КНДР после встречи Трампа и Ким Чен Ына

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. После встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына Пхеньян может заморозить свою ракетно-ядерную программу, но санкции против Северной Кореи сняты не будут, считает заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН, профессор МГИМО МИД России Георгий Толорая.

Ранее Трамп принял предложение северокорейского лидера Ким Чен Ына о личной встрече, которая должна состояться до мая. В Белом доме сообщили, что время и место встречи будут согласованы позднее. Кроме этого, южнокорейская газета "Тона ильбо" со ссылкой на высокопоставленный источник в президентской администрации Южной Кореи сообщила, что Ким Чен Ын выразил "сильное желание" подписать мирный договор с США и установить дипломатические отношения между двумя странами.

"Я даю вероятность на эту встречу где-то процентов 30. Причем это за счет непостоянства американской стороны", — сказал Толорая РИА Новости.

По его мнению, Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном сгоряча, ни с кем не посоветовавшись. При этом весь американский истеблишмент против такой встречи, поскольку понимает, что целей США такими переговорами не добиться, полагает эксперт. "Цель США — это денуклеаризация Северной Кореи, а в дальней перспективе — подчинение этого режима себе или ликвидация. В результате встречи лидеров, наоборот, произойдет консервация ядерного вопроса и укрепление режима (Ким Чен Ына – ред.)", — отметил Толорая.

"Конечно, если такая встреча произойдет, они похлопают друг друга по плечу, скажут – мы за то, чтобы на полуострове не было ядерного оружия, будем к этому стремиться и пускай наши подчиненные об этом ведут переговоры", — предположил политолог.

Однако, по его мнению, без гарантий безопасности Северная Корея от ядерного оружия никогда не откажется. "А какие гарантии безопасности может дать президент США, я не очень представляю. США известны тем, что выходят из любых договоренностей, любых договоров, как только это становится удобно. Поэтому не думаю, что северокорейцы настолько наивны, чтобы поверить заверениям", — отметил Толорая.

При этом, как полагает эксперт, для Ким Чен Ына такая встреча станет большой победой, "потому что получится, что он усадил за стол американцев". "Он фактически победил – добился своей цели, вступления в диалог с США и легитимизации собственного режима", — указал он.

Идеальный сценарий

Предполагая, как может развиться оптимистичный сценарий в случае встречи Трампа и Ким Чен Ына, эксперт допустил, что стороны будут продолжать переговоры на протяжении долгого времени.

"Ситуация успокоится. Северокорейцы, наверное, смогут заморозить свою ядерную программу, заморозить ракетные испытания. Ситуация успокоится и американцы смогут объявить, что они достигли своей цели, что Трамп сделал так, что Северная Корея больше не угрожает США", — указал Толорая.

"Если это будет так, то это будет идеальный сценарий на фоне межкорейского потепления. Для этого, конечно, такая встреча критически важна. Обе стороны могут представить ее как большой успех", — добавил он.

Место встречи

"Что касается места проведения встречи, это большая интрига. Здесь можно гадать сколько угодно. Я считаю, что для Трампа будет крайне неудобно ехать в Северную Корею. Думаю, все его советники, весь его аппарат будут против этого – получится, что он поедет на поклон, можно сказать, к шантажисту", — сказал политолог.

"Ким Чен Ын изъявил желание посетить Белый дом. Но это не слишком удобно американской стороне. И технически не так просто", — добавил Толорая.

Он предположил, что встреча пройдет, скорее всего, в Пханмунчжоме (на границе между двумя Кореями) либо в отдаленной части американской территории типа Гуама или Гавайев, "куда технически Ким Чен Ын может долететь". "Он не долетит до Вашингтона без посадки", — сказал эксперт.

"Я лично выступаю за Владивосток как место встречи, чтобы было удобно со всех сторон. Но я понимаю, что маловероятно, чтобы Россию стали включать в такой деликатный процесс", — добавил он.

Куда пустят экспертов МАГАТЭ

Отвечая на вопрос о том, согласится ли Пхеньян пустить экспертов МАГАТЭ на свои объекты в случае заморозки ракетно-ядерной программы, Толорая заявил, что "куда-то они, безусловно, смогут пустить, например, на ядерные объекты в Йонбене.

"Но для американцев это серьезная проблема. Потому что они хотят проверять все, а все проверять им никто не даст. США хотят лазить по всем подземным складам, пещерам, дворцам, вынюхивая и выясняя в целом северокорейский военный потенциал. Этого делать, конечно, никто не даст", — сказал эксперт, предположив, что впоследствии это может стать предлогом для срыва договоренностей США и КНДР.

Санкции не снимут

При этом, по его мнению, в случае заморозки ракетно-ядерной программы КНДР, вряд ли последует значимое ослабление санкций против Пхеньяна.

"Потому что это технически довольно сложно. Тогда надо будет собирать Совбез ООН, принимать новую резолюцию об отмене введенных ранее санкций. Для этого нужен будет доклад о том, что произошло такого, что позволяет ставить вопрос таким образом. Денуклеаризация к этому моменту не произойдет", — указал он.

Односторонние американские санкции — это тоже юридически крайне сложно отменяемая вещь, полагает политолог.

В то же время он считает вполне возможным, что после встречи двух лидеров стороны откроют друг у друга дипмиссии. "Обе стороны в этом заинтересованы. Американцы — в плане создания базы шпионажа. Северокорейцев больше интересует престижная сторона вопроса. Это возможно вполне", — заключил он.