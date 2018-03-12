СМИ назвали возможную причину крушения самолета в Катманду

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мар — РИА Новости. Самолет частной бангладешской авиакомпании US-Bagnla, разбившийся в понедельник неподалеку от международного аэропорта Катманду имени Трибхувана, мог потерпеть крушение из-за технического сбоя, пишет газета Kathmandu Post со ссылкой на администрацию воздушной гавани.

Как стало известно ранее, во время захода на посадку самолет не попал на взлетно-посадочную полосу, вместо этого упав на футбольное поле к востоку от аэропорта. Газета отмечает, что вскоре после крушения воздушное судно охватил пожар. Власти полагают, что в результате аварии могут быть жертвы, однако официальных данных на этот счет пока нет.

В настоящее время на месте работают пожарные расчеты. Согласно поступающим данным, к настоящему времени спасены и отправлены в близлежащие медучреждения 17 пассажиров.

​