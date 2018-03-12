СМИ назвали возможную причину крушения самолета в Катманду

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мар — РИА Новости. Самолет частной бангладешской авиакомпании US-Bagnla, разбившийся в понедельник неподалеку от международного аэропорта Катманду имени Трибхувана, мог потерпеть крушение из-за технического сбоя, пишет газета Kathmandu Post со ссылкой на администрацию воздушной гавани.
В настоящее время на месте работают пожарные расчеты. Согласно поступающим данным, к настоящему времени спасены и отправлены в близлежащие медучреждения 17 пассажиров.
Photos from the #TIA #Kathmandu #Nepal #USBangla (Pic- @IsarojB) pic.twitter.com/FAoWCxIttq— Narayan Amrit (@amritna) 12 марта 2018 г.