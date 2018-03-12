В Иране КСИР предотвратил нападение на караульный пост

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в воскресенье предотвратил нападение на пограничный пост на юго-востоке страны, ликвидировав нескольких террористов, сообщил новостной сайт КСИР Sepahnews.
По данным Sepahnews, иранским силовикам вовремя удалось предотвратить нападение, ликвидировавшим двух террористов, а также уничтожив автомобиль.
Район, где был предотвращено нападение, расположен неподалеку от границы с Пакистаном. В самой провинции периодически происходят нападения на иранских пограничников — в июле 2016 года во время столкновения с боевиками погибли не менее четырех иранских военных. Кроме того, в апреле 2017 года пограничники на юго-востоке Ирана подверглись обстрелу с территории Пакистана.